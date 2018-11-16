هاني الناظر يكشف خطورة السمك واللبن لمريض الأنفلونزا

يصاب العديد بنزلات البرد عند دخول فصل الشتاء وتغيير الطقس، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي تربط بين تناول أغذية معينة ونزلات البرد فقد يمتنع البعض عن تناول البيض والأسماك أو شرب اللبن عند الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا.



وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه المعتقدات خاطئة ولدى قطاع كبير من المصريين وهو أنه على المريض المصاب بالبرد أو الإنفلونزا أن يتجنب أكل السمك أو البيض أو شرب لبن أو أي أطعمة فيها البيض واللبن معا، لأنها تزيد من حدة المرض وتؤخر الشفاء منه.



وأشار الناظر إلى أن هذا كلام غير علمي تمامًا وعارٍ عن الصحة فلا علاقة لتلك الأطعمة أو اللبن بالبرد.