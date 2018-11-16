ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

هاني الناظر يكشف خطورة السمك واللبن لمريض الأنفلونزا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يصاب العديد بنزلات البرد عند دخول فصل الشتاء وتغيير الطقس، وهناك بعض المعتقدات الخاطئة التي تربط بين تناول أغذية معينة ونزلات البرد فقد يمتنع البعض عن تناول البيض والأسماك أو شرب اللبن عند الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا.

وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه المعتقدات خاطئة ولدى قطاع كبير من المصريين وهو أنه على المريض المصاب بالبرد أو الإنفلونزا أن يتجنب أكل السمك أو البيض أو شرب لبن أو أي أطعمة فيها البيض واللبن معا، لأنها تزيد من حدة المرض وتؤخر الشفاء منه.

وأشار الناظر إلى أن هذا كلام غير علمي تمامًا وعارٍ عن الصحة فلا علاقة لتلك الأطعمة أو اللبن بالبرد.
loading...

ترشيحاتنا

هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد ؟

رابطة تجار السيارات تصدم المصريين: "زيرو" الجمارك مثل صفر المونديال

تعليق ناري من أحمد الشيخ على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

روسيا: الولايات المتحدة تنفذ ضربات بقنابل الفسفور على دير الزور السورية

شاهد.. إطلاق الشرطة البريطانية النار على بلطجي روع الناس بـ سيف خارج مول

الخطيب يجري عملية جراحية في ألمانيا.. الاثنين المقبل

فى عيد ميلاده .. 6 معلومات عن البشمهندس سيد رجب

إغلاق كوبرى الجلاء جزئيا فى الاتجاهين.. اليوم

وزيرة الهجرة تعزى أسرة المصرى المقتول بالسعودية وتعد بسرعة عودة الجثمان

ثغرة كارثية في هواتف الأيفون تهدد صورك الشخصية

الطويلة يحذر: زيادة كبيرة في أسعار الأدوية عقب قانون 645

سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو
زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو
أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو
أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟