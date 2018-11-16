رئيس الشركة: تكلفة توصيل الغاز للمنازل 5500 جنيه والمواطن يتحمل نصفها فقط

قال المهندس حاتم عبد الغنى رئيس شركة غاز الأقاليم، أنه تم إنشاء الشركة عام 2009 للعمل وتوصيل الغاز بمحافظات الأقاليم.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC أمس الخميس: "بدأنا بتوصيل الغاز للمنازل بالمدن والآن بدأنا في توصيل الغاز بالقرى".



وأكد عبدالغني، أن تكلفة توصيل الغاز للمنازل تزيد عن 5500 جنيه والمستهلك يتكلف فقط 2160 جنيها والدولة تتحمل الباقي.