عرض فيلم كتير كبير بجمعية لسة بشر

يعرض مساء اليوم الفيلم اللبنانى فيلم كتير كبير ضمن سلسلة فعاليات "الفيلم اللبنانى" وبالتعاون مع جمعية "لسة بشر" وهو من إخرج ميرجان بو شعيا والذى شارك فى تأليفه مع آلان سعادة وذلك فى مقر الجمعية والاستوديو بوسط المدينة.



نسخة الفيلم متوفرة بترجمة باللغة الإنجليزية وسوف يلى مشاهدة العرض مناقشة حول الفيلم، أما الدخول بأسبقية الحضور.



وتتناول قصة الفيلم الشقيقان زياد وجو اللذين يعملان في تجارة المخدرات خلال عملهم في إحدى مطاعم البيتزا في العاصمة اللبنانية بيروت، ومع خروج شقيقهم الأصغر جاد من السجن بعد ان قضى فترة العقوبة عن جريمة ارتكبها شقيقه زياد، يقرر زياد أن يقلع عن العمل في المخدرات بأن يقوم بافتتاح مطعمه الخاص من مدخراته، لكن التاجر الذي يزود زياد بالمخدرات يرفض خروجهم من عالم هذه التجارة، ويحاول اقناعه هو وأشقائه بالقيام بمهمة أخيرة.