ثغرة كارثية في هواتف الأيفون تهدد صورك الشخصية

تمكن خبيران في مجال الأمن الإلكتروني من التوصل لثغرة بهاتف "أيفون إكس" يمكن خلالها سرقة الصور المحذوفة.



واستطاع فريق "Fluoroacetate" أن ينفذ هجوم على هواتف أيفون إكس، وذلك أثناء منافسة "Mobile Pwn2Own" في طوكيو وحصلوا على مكافأة قدرها 50000 دولار من المنظمين لكشفهم الثغرة، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وقام الخبراء بالهجوم على هاتف "آيفون إكس" الذي يعمل بإصدار"iOS 12.1" الأحدث، وتوصلوا إلى مجلد "المحذوف مؤخرا" واستولوا على الصور المحذوفة.



فيما أوضح الخبراء أن هذه الثغرة تتيح قرصنة الصور عن طريق شبكة "الواي فاي" في المقاهي أو المطارات، وقد أبلغوا شركة "آبل" عن وجود الثغرة، ولكن إلى الآن لم يتم إصلاحها.



يذكر أنه عند حذف الصورة من الهاتف يقوم "الآيفون" بتنبيهك عن أن الصورة سيتم حذفها ولكن سيتم نقل الصورة إلى المجلد "المحذوف مؤخرًا" حيث يمكن استعادتها أو حذفها نهائيًا وإن لم يقم المستخدم بفعل أي شيء يتم حذفها بعد 30 يوما بشكل تلقائي.