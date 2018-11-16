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محامي بالنقض يوضح عقوبة زواج القاصر في القانون..فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف أشرف عبدالعزيز المحامى بالنقض، عن عقوبة زواج القاصر فى القانون المصرى، مضيفا: "عقوبة زواج القاصر هى الحبس لمدة سنتين وغرامة 300 جنيه".

وأضاف "عبدالعزيز" خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن العقوبة تشمل المأذون فى حالة ثبوت تزويره الأوراق كما يتم وقفه عن العمل نهائيا.

وأكمل: "القانون غلظ العقوبة فيما يخص الزواج المبكر بالتصدى للظاهرة، وغير مقبول أن نرى طفلة شايلة طفل".
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