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فن

اليابانى سارقو المتاجر بمهرجان الرباط لسينما المؤلف

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:20 ص
صدى البلد
محمد نبيل
يعرض الفيلم اليابانى سارقو المتاجر بمهرجان الرباط السينمائى الدولى لسينما المؤلف بالمغرب فى الفترة من 16 وحتى 23 من شهر نوفمبر الجارى، وهو الفائز بسعفة كان الذهبية في الدروة الـ71.

الفيلم من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي اكيماستو.

وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تعيش في أحد أحياء مدينة طوكيو تسرق المحال التجارية من أجل توفير طعامها والبقاء على قيد الحياة، وفجأة يعثرون على طفلة في الشارع يتعاطفون معها ويتعهدون برعايتها رغم فقرهم.
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