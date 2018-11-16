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رياضة

اكتساح مصري لليوم الأول من بطولة الدوري العربي للفروسية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
نور عادل
اكتسح فرسان مصر، اليوم الأول من بطولة الدوري العربي للفروسية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غدا السبت على مركز رباب للفروسية.

وفاز الفرسان المصريين بجيمع مستويات اليوم حيث تصدر الفارس محمد علاء بالجواد وان هاف مباراة Small Tour بينما تصدر مباراة Medium Tour الفارس محمد أشرف حامد على الجواد هيبوليتا أما في مباراة Big Tour ففاز الفارس علي عويضة على الجواد ريفالدي.

وكانت المنافسة شديدة في جميع المباريات بين الفرسان المشاركين من كل الدول حيث ان الفائز في مباراة Small Tour اقتنص المركز الأول بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني.
ومن المقرر أن تبدأ مباريات غدا في تمام الساعة الرابعة مساءا.
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