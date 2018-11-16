أحمد فايق يستضيف مؤمن عبد الله مترجم الرؤساء والملوك لليابانية

استضاف الإعلامي أحمد فايق، الدكتور المؤمن عبد الله أحد المصريين النابغين المقيمين في اليابان.



وأوضح فايق خلال برنامج «مصر تستطيع » المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ أن «عبد الله» يكتب مقالا في جريدة النيوزويك التي تصدر في اليابان بلغتها؛ لافتا أنه هو من ترجم للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لليابان.



وأشار فايق؛ أن «عبدالله»، درس في المركز الثقافي الياباني ثم حصل على فرصة للسفر لليابان وأصبح أفضل عربي يتحدث اليابانية لدرجة أنه يترجم للملوك والرؤساء.