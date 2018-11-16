رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية عن الدعم المجتمعي: لسه المشوار طويل

قالت أمل صبحي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إنه تم إنشاء الاتحاد منذ 4 سنوات وهو أول اتحاد مصري يتم إنشاؤه ويتعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية مثل غير المعاقين.



وأضافت صبحي، خلال لقائها مع مراسلة برنامج «الماتش» الذي يقدمه الكابتن زكريا ناصف على قناة صدى البلد، أن الاتحاد يشترك في العديد من البطولات ويتم رفع اسم مصر عاليا في البطولات الدولية.



وكشفت أمل صبحي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020 سيتم عبر الاتحاد.



وقالت أمل صبحي، إن المشوار طويل في الدعم المجتمعي للأشخاص المصابين بالإعاقة الذهنية، موضحا أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد 2018 عام بوصفه عام متحدي الإعاقة سلط الضوء على متحدي الإعاقة.