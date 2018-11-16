أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو

قال أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، إن جمهور القلعة الحمراء لابد أن يشعر بالحزن بعد ضياع بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.



وأضاف بلال، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي خسر لقب بطولة إفريقيا نتيجة الأداء الفني للفريق داخل الملعب.



وأكد أحمد بلال، أن خسارة اللقب الإفريقي أمام الوداد المغربي العام الماضي لم تحزن الجماهير خاصة أن الفريق قدم أداء جيد في الملعب وتعرض للظلم ولم تحتسب ركلة جزاء لصالحه.



وأشار لاعب النادي الأهلي السابق، إلى أن الجمهور بدأ يقلق على أداء النادي الأهلي خاصة أن الأهلي لم «يشوط شوطه على الترجي التونسي» في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسرها بنتيجة بثلاثية نظيفة، خاصة أن الفريق لم يخسر في تاريخه في نسختين لنهائي دوري الأبطال.