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أخبار العالم

الأمم المتحدة تصوت لقرار مصري يسمح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
حسام جابر
صوتت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 169 دولة صوتت لصالح قرار دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 12 أخرى عن التصويت.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور إن هذا التصويت يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق.

ودعا القرار الذي تقدمت به مصر وفلسطين وعدة دول في أمريكا اللاتينية، جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وكانت اللجنة اعتمدت في 23 نوفمبر 2015، قد اعتمدت اللجنة الثلاثة بالأمم المتحدة، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.
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