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أخبار العالم

روسيا: الولايات المتحدة تنفذ ضربات بقنابل الفسفور على دير الزور السورية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن "القوات الأمريكية استأنفت في الفترة الماضية غاراتها على محافظة دير الزور شرق سورية باستخدام قنابل الفسفور".

وتابعت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" /الخميس/ - "واشنطن استأنفت شن الغارات المكثفة على البلدات التي يسيطر عليها الإرهابيون شرقي نهر الفرات، باستخدام الذخائر المحتوية على الفسفور، حسبما أورد السكان المحليون".

وأضافت قائلة : "وزارة الخارجية السورية بعثت برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تطالب فيها بإنهاء مثل هذه الهجمات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".
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