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محافظات

وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية يتفقد إنشاءات مديرية التموين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
محمد امين
قام اللواء مهندس محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، بالمرور علي عملية انشاء مبني مديرية التموين بشبين الكوم، بحضور المهندس عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وجاء ذلك للاطلاع علي الاعمال الجاري إنشاؤها والتشطيبات التي تقوم شركة المقاولات بالانتهاء منها.

وتبين أنه تم الانتهاء من أعمال المباني كاملة وجاري أعمال التشطيبات النهائية وجاري الانتهاء من أعمال الكهرباء.

وأكد وكيل وزارة الإسكان علي مقاول العملية بسرعة الانتهاء من الأعمال وتلافي الملاحظات مع الالتزام بالتسليم وفقا الجدول الزمني المتفق عليه.
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