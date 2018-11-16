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مرأة

طريقة عمل برجر الخضار لأولادك

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كان أولادك غير محبين للخضراوات يمكنك تقديمها على طريقة البرجر بدلا من اللحوم.

المقادير:
400 جرام من الحمص أو الفاصولياء، ينضب ويشطف
300 جرام خضروات مطبوخة ومهروسة مثل الجزر والقرع والبطاطس والبطاطا الحلوة
1 فص الثوم مفروم
1 ملعقة طعام عباد الشمس والخضار أو زيت الزيتون
ضغط عصير الليمون
قم بتقليب الكمون المطحون ، الكزبرة أو الفلفل الحلو ، رقائق الفلفل الحار ، حسب الرغبة
الفلفل الأسود المطحون الطازج
1 ملعقة طعام طحينة (اختياري)
4 ملاعق كبيرة من بذور السمسم ، أو فتات الخبز أو البسكويت المطحون (اختياري) ، للطلاء


طريقة التحضير:
سخن الفرن مسبقًا
اهرسي الفاصوليا أو الحمص بقدر ما يمكنك إما مع هراسة البطاطس في وعاء أو مع خلاط يدوي (تحت إشراف). بدلا من ذلك ، يمكنك جعل المزيج في معالج الطعام إذا كان لديك واحد.

أضف الخضار المهروسة والثوم وأي أعشاب أو بهارات أو طحينة التي تريد استخدامها.

امزجي جيدًا مع وضع عصير الليمون أو التوابل أو الفلفل

يجب أن يتم لف الخليط بعد ذلك إلى أربعة كرات بحجم البرجر بأيد مبللة

ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على صينية الخبز وضعي "البرجر" فوقها ثم دريهم في كل مكان بحيث يكون لديهم طلاء قليل من الزيت على كل جانب.

ضع صينية الخبز في الفرن واطهيها لمدة 20-30 دقيقة، وحوّل البرغر إلى منتصف الطهي. السماح لتبرد قليلا قبل التقديم.


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