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منوعات

حالة نادرة.. زوجان لا يبتسمان طوال حياتهما.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
نهى حمدي
لم تعرف ملامحهما أية تعبيرات منذ لحظة ميلادهما، لا ابتسامة أو ضحكة أو حتى بكاء، وإنما بقي وجهيهما جامدين على وضع العبوس، ولكن الحب وحده استطاع أن يجمع بين الزوجين اللذين يعانيان من مرض نادر.

فقد ولد "إليكس باركر" صاحب الـ 45 عامًا وزوجته "إيرين سميث" والتي تبلغ من العمر 38 عاما، مصابين بمتلازمة موبيوس وهي حالة نادرة تتسبب في شلل الأعصاب القحفية مما يعني أن المصابين لا يستطيعون القيام بأي تعبيرات للوجه، بحسب ما نشرت "ديلي ميرور"البريطانية.

كما أنه يؤثر على كلامهما وكذلك قدرتهما على تحريك عيونهما، ولم يمنع هذا المرض "أليكس"أن يعرف متى تكون إيرين سعيدة، وأوضحت "إيرين" من الولايات المتحدة أنه من الرائع وجود شخص يفهم هذه الحالة نادرة جدا مع وجود حوالي 250 شخصًا فقط في المملكة المتحدة وأقل من 1000 شخص في جميع أنحاء العالم.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي المعنية بالأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، هي المكان التي جمعت بين إيرين وأليكس، وعلى الرغم من اجتماع أربع مرات فقط، قررا الزواج وتمت الخطبة.

وتحكي "إيرين" معاناتها مع هذا المرض النادر قائلة: "عندما ألتقي بالناس لأول مرة وأصافحهم ويبتسمون لي.. ينتظرون أن ابتسم لهم ولكن لم أستطع القيام بذلك، ومن هنا تأتي تساؤلاتهم لماذا لا أبادلهم الابتسام ؟"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع إظهار أية تعبيرات على وجهها وهذا يفسد أحاديثها قليلا.

أما النسبة لـ "إليكس" فعاش طفولة سعيدة حتى تعرض في مراهقته للخوف الشديد، وقال: 'كنت الطالب الوحيد المعاق وقد تعرضت للتخويف وكرهت ذلك"، وأكمل :"كل أصدقائي كانوا يحصلون على صديقات ، شعرت بأنني مستبعد تمامًا من ذلك".

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