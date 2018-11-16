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أخبار العالم

القضاء الفرنسي يوافق على إطلاق سراح مشروط لحفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
حسام جابر
وافق القضاء الفرنسي، على إطلاق سراح طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان حسن البنا، شرطيا مع مصادرة جواز سفره للسلطات وحظر خروجه من الأراضي الفرنسية وكذلك دفع 300 ألف يورو على خلفية اتهامه في قضيتي اغتصاب.

وذكرت شبكة "فرانس 24" بنسختها الفرنسية، أن رمضان حصل على سراح مشروط على خلفية القضيتين، مشيرة إلى أن القضاء صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.

وأشارت الشبكة إلى أنه أخيرا سوف يحصل طارق رمضان على إطلاق سراحه بعد سجنه منذ 2 فبراير الماضي على خلفية قيام سيدتين بتقديم دعاوى تتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي العنيف.

وبحسب إيمانويل مارسيني، محامي رمضان، فإن إطلاق سراح رمضان البالغ من العمر 56 عاما مشروط بدفع مقدما 300 آلف يورو.

ويحظر القضاء الفرنسي أيضا على رمضان محاولة الاتصال بالسيدتين اللائي يرفعن الدعاوى ضده أو شهود أخرين.
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