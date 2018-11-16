7 خطوات لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة

إذا كانت مشكلة السمنة وإنقاص الوزن تكمن في حرق الدهون وزيادة معدل الحرق، فقدمت خبيرة التغذية جيهان الحفني الخطوات اللازمة لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة.



- شرب ما لا يقل عن 3 لتر يوميا

-- عدد ساعات كاف من النوم .. لا يقل عن 7 ساعات

-- تقسيم الوجبات إلي وجبات صغيرة صحية بمعدل 5 وجبات صغيرة في اليوم

-- لابد من ممارسة الرياضة بانتظام واستمرار لانها ترفع معدل الحرق

-- وبالطبع يفضل الإمتناع عن تناول السكر الابيض لان تناوله يقلل الحرق

-- تناول ڤيتامين C

--لابد من التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا أو نقص في ڤيتامين D .. أو نقص في نشاط الغدة الدرقية.