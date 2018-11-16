ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

7 خطوات لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 04:13 ص
صدى البلد
ريهام قدري
إذا كانت مشكلة السمنة وإنقاص الوزن تكمن في حرق الدهون وزيادة معدل الحرق، فقدمت خبيرة التغذية جيهان الحفني الخطوات اللازمة لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة.

- شرب ما لا يقل عن 3 لتر يوميا
-- عدد ساعات كاف من النوم .. لا يقل عن 7 ساعات
-- تقسيم الوجبات إلي وجبات صغيرة صحية بمعدل 5 وجبات صغيرة في اليوم
-- لابد من ممارسة الرياضة بانتظام واستمرار لانها ترفع معدل الحرق
-- وبالطبع يفضل الإمتناع عن تناول السكر الابيض لان تناوله يقلل الحرق
-- تناول ڤيتامين C
--لابد من التأكد من عدم الإصابة بالأنيميا أو نقص في ڤيتامين D .. أو نقص في نشاط الغدة الدرقية.
loading...

ترشيحاتنا

حقيقة ندوة فلسفة ولادة السجن أمام مترو الأوبرا

7 خطوات لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة

لصوص لا يدينون.. هدموا أسقف المقابر على الموتى في حكر التبين لسرقة حديدها

هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. والمحافظة تحذر المواطنين

محافظ أسيوط يكشف آخر تطورات موجة الأمطار والسيول بالمحافظة

تأجيل السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة

شاهد.. إطلاق الشرطة البريطانية النار على بلطجي روع الناس بـ سيف خارج مول

حكم صلاة المرأة بدون شراب يستر القدمين

خبراء بريطانيون يكتشفون موقع مدينة أتلانتس الأسطورية المفقودة

الإفتاء: حلاوة المولد سنة تعلمناها عن النبي.. فيديو

أمريكا تخفض عدد قواتها في أفريقيا

إغلاق كوبرى الجلاء جزئيا فى الاتجاهين.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

الأهلي: قبول 12 ألف عضوية في فرع التجمع الخامس بـ 60 ألف جنيه..فيديو
زكريا ناصف: وليد سيلمان قرر اعتزال اللعب دوليا في الجو.. فيديو
أحمد بلال: جماهير الأهلي من حقها تزعل على فريق الكرة..فيديو
أمين لجنة الإفتاء: المتطرفين عايزين ينكدوا علينا ومنحتفلش بالمولد النبوي..فيديو
سمية الخشاب تكشف عن عمل سينمائي يجمعها بزوجها أحمد سعد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟