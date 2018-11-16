غدا.. الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر

تحتفل مصر باليوم العالمي للطفل المبتسر وتطلق خلالها حملة "ابني البدري" لرعاية الطفل المبتسر، تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان، وذلك في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة غدا السبت، وتتضمن الفعاليات محاضرات علمية وأخرى توعوية وتثقيفية.



وتطلق الحملة رسميا من مسرح الصوت والضوء بالأهرامات في التاسعة مساء من نفس اليوم تزامنا مع اليوم العالمي للطفل المبتسر.



وتنظم الاحتفالية مبادرة "حلمنا وهنحققه" بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، بالتعاون مع مؤسسة "مصر للتنمية المستدامة – حملة أنتي الأهم"، وجمعية بورسعيد لحديثي الولادة.



ويبدأ اليوم بماراثون من أجل الأطفال المبتسريين بحضور الشاعر الكبير "هشام الجخ"، ثم تنعقد جلسات توعية للأمهات علي رعاية الطفل المبتسر، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية لتغطية مشاكل مجتمعية صحية تؤدي إلى الولادة المبكرة، والقيصرية المتكررة، مثل الزواج المبكر، وسوء التغذية عند المرأة، والعدوى.



ومن المتحدثين في الاحتفالية، أ.د. عبلة الألفي أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفي الأطفال والنساء بمجمع الجلاء للقوات المسلحة ومستشار الكلية الملكية البريطانية في الشرق الأوسط ومؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال المدير التنفيذي لحملة "حلمنا وهنحققه"، و أ. د. مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهر، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، ود. عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان مؤسس حملة "أنتي الأهم"، وأ. د. أسامة حسين استشاري طب الأطفال ومؤسس ورئيس جمعية بورسعيد لحديثي الولادة.



ويشارك في الحفل بالحضور والدعم المتواصل لقضية الأطفال المبتسرين، الفنان المتألق حسن الرداد.



وهناك جلسات للمشورة، من قبل خبراء صحة حديثي الولادة وتغذية الطفل، وهم د.هويدا أبوالعلا، د. إيناس الشربيني، د. مها زغلول، د. أحمد صالح، ود. هاجر إبراهيم، ويتحدثن عن رعاية الطفل المبتسر والتركيز علي رعاية الحضن الدافئ.



كما يتضمن اللقاء، العديد من الفقرات التثقيفية، للتأكيد علي طرق دعم الرضاعة الطبيعية للطفل المبتسر، والدعوة إلى التفاؤل بقدرته علي النمو البدني والعقلي، وعلى هامش الاحتفالية تنظم مسابقات وتكريم لأم الطفل المبتسر المثالية والطفل المثالي، وعرض أزياء لملابس الحضن الدافي "رعاية الأم الكنجر"، ومسرحية "ناصحة وابنها البدري"، وعرض عن عظماء التاريخ من المبتسرين.