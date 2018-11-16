مشروع مصري لتحويل المخلفات العضوية إلى كهرباء..فيديو

كشف الدكتور حاتم الجمل مالك مصنع لإنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية، عن كيفية إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية، مضيفا: "هى نفس الطريقة التى يتم بها إنتاج الغاز الطبيعى".
وأضاف "الجمل" خلال حواره مع الإعلامى "شريف عامر" مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "التخمر اللاهوائى للمخلفات العضوية أو ما يطلق عليها تكنولوجيا البيوجاز يعمل بها فى الخارج ومن هنا جاءتني الفكرة لتوليد الطاقة الكهربائية".
وتابع: "بدأنا أول تجربة لإنتاج الطاقة الكهربائية بـ6 آلاف جنيه، حتى تطور المشروع وظهر للنور".
وأضاف "الجمل" خلال حواره مع الإعلامى "شريف عامر" مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "التخمر اللاهوائى للمخلفات العضوية أو ما يطلق عليها تكنولوجيا البيوجاز يعمل بها فى الخارج ومن هنا جاءتني الفكرة لتوليد الطاقة الكهربائية".
وتابع: "بدأنا أول تجربة لإنتاج الطاقة الكهربائية بـ6 آلاف جنيه، حتى تطور المشروع وظهر للنور".