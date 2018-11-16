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مشروع مصري لتحويل المخلفات العضوية إلى كهرباء..فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف الدكتور حاتم الجمل مالك مصنع لإنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية، عن كيفية إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية، مضيفا: "هى نفس الطريقة التى يتم بها إنتاج الغاز الطبيعى".

وأضاف "الجمل" خلال حواره مع الإعلامى "شريف عامر" مقدم برنامج "يحدث فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "التخمر اللاهوائى للمخلفات العضوية أو ما يطلق عليها تكنولوجيا البيوجاز يعمل بها فى الخارج ومن هنا جاءتني الفكرة لتوليد الطاقة الكهربائية".

وتابع: "بدأنا أول تجربة لإنتاج الطاقة الكهربائية بـ6 آلاف جنيه، حتى تطور المشروع وظهر للنور".
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