تكريم ريف فينيس فى القاهرة السينمائي.. 27 نوفمبر

علم صدى البلد من مصدر داخل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن تكريم النجم ريف فاينز سوف يقام فى موعده يوم ٢٧ نوفمبر ولا صحة لإرجاءه لحفل الختام.



واشتهر "فاينز"، بكونه واحدا من أعظم الممثلين موهبة وحسا فنيا وسوف يتم منحه جائزة فاتن حمامة التقديرية.



ومن المقرر أن يتم التكريم واستلام الجائزة التي تمنح لفاينز تقديرا واعترافا بدوره في صناعة السينما بدار الأوبرا أثناء العرض الاحتفالي لفيلمه الأخير "الغراب الأبيض"، الذي قام بإخراجه وشارك أيضا في تمثيله.