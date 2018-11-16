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منوعات

شاهد... ماعز وتيس داخل مترو باريس

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
حسام جابر
فوجئ ركاب مترو العاصمة الفرنسية باريس، برجل يصطحب ماعزين و"تيس" داخل قطار.

وذكرت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن هذين "المعزتين" و"التيس" سرقهما رجل من حديقة تويلري بالقرب من متحف اللوفر، وقام باصطحابهما عبر المحطة القريبة من الحديقة.




ورفض الرجل الخروج من عربة المترو بعد رفض الركاب السماح له بالاستمرار في العربة، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة المترو على الخط الأول.

وبينت الصحيفة أن الخط الأول في مترو باريس يقود إلى الأماكن السياحية، مشيرة إلى أنه ربما يكون العديد من السياح رأوا هذا الحادث.




وتدخلت الشرطة في النهاية واعتقلت السارق، وتسلمت الماعز، لإعادتها إلى الحديقة.
شاهد... ماعز وتيس داخل مترو باريس
شاهد... ماعز وتيس داخل مترو باريس
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