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منوعات

تسلخ جلد زوجها لتعلقه على جدران المنزل.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 05:53 ص
صدى البلد
نهى حمدي
قامت سيدة أرملة بفصل جلد زوجها "سلخه" عن جسده بعد وفاته، للاحتفاظ بهذا الجلد وتعليقه على الحائط، بناءًا على طلب الزوج.

ونفذت الزوجة وصية زوجها فنان الوشم "كريس وينزل" 41 عاما حيث أوصاها بعد معرفته بأنه سيفارق الحياة في غضون أيام، أن تقوم بإزالة جلده المزين بالحبر ورسومات الوشم المتنوعة والحفاظ عليه قبل أن يدفن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأراد "كريس" لأطفاله وأحفاده أن يكونوا قادرين على الإعجاب بالأعمال الفنية والوشم الذي رسمه لنفسه لسنوات بعد وفاته، كان "كريس" يعاني من التهاب القولون التقرحي، وهو مرض يسبب ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة، توفي في نومه في أكتوبر بعد أن شكا من آلام في الصدر.

وبعد الوفاة توصلت الزوجة إلى شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تتخصص في الحفاظ على وشم الموتى، وهي خدمة غير عادية، وستقوم الشركة بإجراء عملية جراحية معقدة لسلخ الجلد عن الجسد، وتعتبر هذه العملية من أكبر العمليات في أمريكا الشمالية نظرًا إلى أن جسد "كريس" يتضمن أكبر وشم بطول جسده.

فيما قررت الزوجة أيضًا أن تترك لأبنائها وصية بسلخ جلدها بعد وفاتها وتعليق جلدها بجوار جلد زوجها على الجدران.
تسلخ جلد زوجها لتعلقه على جدران المنزل.. صور
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