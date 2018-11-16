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أخبار العالم

بسبب القيلولة.. الرئيس الفلبيني يتغيب عن جلسات قمة عالمية مهمة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
حسام جابر
تغيب رئيس الفلبين، رودريجو دوتيريت، عن عدة جلسات من قمة منظمة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، بسبب أخذه لقيلولة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن مكتب الرئيس الفلبيني دافع عن غيابه عن عدة جلسات من هذه القمة، بسبب "القيلولة" وخلوده إلى النوم.

وأوضح المتحدث أن دوتيرتي البالغ من العمر 73 عاما يحتاج إلى آخذ قسط من النوم، متابعا: "نؤكد للأمة أن غيابه المذكور ليس له علاقة بصحته، التي كانت مصدر تكهنات"، مضيفا: "جدول الأعمال المرهق للرئيس هو دليل أنه على أعلى مستوى جسديا".

كما دافع دوتيرت عن نومه خلال جلسات أسيان، موضحا: "ما المشكلة مع قيلولتي؟ لم أتناول إفطاري".
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