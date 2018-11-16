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أخبار العالم

الكويت تعلن البدء في إصلاح المقابر المتضررة من السيول

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
حسام جابر
أعلنت السلطات الكويتية عن البدء في إصلاح المقابر المتضررة من السيول، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح غمر المقابر بمياه الأمطار.

وأوضح مدير إدارة شئون الجنائز في الكويت، فيصل العوضي مساء أمس الخميس، أن الإدارة قامت بإحصاء المقابر التي تضررت بالأمطار في جميع مناطق الكويت، مشيرة إلى أن عمال انتقلوا إلى المواقع للقيام بأعمال إصلاح فوري، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.




وأظهر الفيديو الذي تداوله مواطنون أمس الخميس تدمير العديد من المقابر بسبب السيول.

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