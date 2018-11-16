الكويت تعلن البدء في إصلاح المقابر المتضررة من السيول

أعلنت السلطات الكويتية عن البدء في إصلاح المقابر المتضررة من السيول، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح غمر المقابر بمياه الأمطار.
وأوضح مدير إدارة شئون الجنائز في الكويت، فيصل العوضي مساء أمس الخميس، أن الإدارة قامت بإحصاء المقابر التي تضررت بالأمطار في جميع مناطق الكويت، مشيرة إلى أن عمال انتقلوا إلى المواقع للقيام بأعمال إصلاح فوري، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
وأظهر الفيديو الذي تداوله مواطنون أمس الخميس تدمير العديد من المقابر بسبب السيول.
وأوضح مدير إدارة شئون الجنائز في الكويت، فيصل العوضي مساء أمس الخميس، أن الإدارة قامت بإحصاء المقابر التي تضررت بالأمطار في جميع مناطق الكويت، مشيرة إلى أن عمال انتقلوا إلى المواقع للقيام بأعمال إصلاح فوري، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.
شاهد / تأثير الأمطار على المقابر#نفق_المنقف#الخميس#الكويت#شكرا_حكومه_شكرا_شعب pic.twitter.com/dewI0pmGHU— جريدة الجون (@aljonenews) November 15, 2018
وأظهر الفيديو الذي تداوله مواطنون أمس الخميس تدمير العديد من المقابر بسبب السيول.