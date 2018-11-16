كلب وفي ينتظر طوال شهور عودة صديقته المتوفاة..فيديو

على مدار 3 أشهر توقف كلب على جانب الطريق في مدينة "هوت هوت" الصينية ورفض مغادرة مكانه منتظرًا عودة صاحبته المتوفاة.



في شهر أغسطس الماضي ظهر الكلب على الطريق ولم يفارقه على مدار الـ 3 أشهر الماضية، فيقول سائق سيارة أجرة يدعى "غو شينخوا": ""لقد ظهر الكلب على الطريق منذ حوالي 3 أشهر، ولم يتحرك من مكانه طوال تلك الفترة سواء كانت الشمس حارقة أم المطر ينهمر. هذا مؤثر جدا"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".



وأضاف "شينخوا" بأن الكلب ينتظر صاحبته التي توفيت في حادث في نفس المكان في أغسطس الماضي، مضيفًا بأن المارة حاولوا إطعام الكلب ولكنه يرفض الطعام ويهرب من الناس، ثم يعود إلى المكان بعد أن يخلو من المكان.



فيما التقط أحد الأشخاص مقطع فيديو للكلب، في حالته هذه وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد في ساعات قليلة على أكثر من 6 مليون مشاهدة في الصين.



وتدخل متطوعون من منظمة الرفق بالحيوانات محاولين الاتصال بأقرباء المتوفاة، ليأخذوا الكلب المسكين قبل أن يحل فصل الشتاء القارس.

