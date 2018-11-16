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منوعات

سبب غريب وراء تناول الملكة إليزابيث الموز بالشوكة والسكينة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
نهى حمدي
كل شيء في القصر الملكي يسير بنظام دقيق لا مجال أبدًا لخرقه، حتى الأكل والشرب لهما قواعد وقوانين محددة يكشفهما الطباخ السابق للملكة البريطانية "إليزابيث"الثانية.

وكشف "دارين ماكجرادي" الطباخ السابق للملكة، أن هناك أكلات ممنوعة في المطبخ الملكي، فالمكرونات والبطاطس والثوم والبصل والأطعمة المليئة بالكربوهيدرات على رأس قائمة الوجبات المحظور تناولها، بحسب ما ذكرت "ديلي ميرور"البريطانية.

ويعود السبب الرئيسي في حظر هذه المأكولات، حتى لا تنبعث روائح كريهة من أفراد العائلة المالكة خلال لقاءاتهم، كما أن الملكة لا تحب الأكلات التي تحتوي على نشويات وكذلك تحظر تناول المحار لأنه يسبب التسمم الغذائي.

بالإضافة إلى أنها لا تحب الخضراوات المعدلة وراثيًا، أما عن المباح والذي تفضله الملكة فهي تفضل الأطباق قليلة الدسم كالأسماك المشوية والدجاج.

كما أوضح "ماكجرادي" في كتابه"Eating Royally"، أن الملكة لها تقليد معين في تناول الموز، فهي تستخدم الشوكة والسكينة حيث تقوم بتقطيع الجزء العلوي من ثمرة الموز ثم الجزء السفلي، وتقوم بعد ذلك بقطع القشرة بالطول، ثم تقطع الموز إلى قطع صغيرة لتتمكن من تناوله باستخدام الشوكة، وتقوم الملكة بهذا التقليد حتى لا يكون تناولها للموز مثل القرود.
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