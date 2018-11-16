توفيرا للوقت والمجهود.. واتساب يطلق ميزة جديدة مبهرة

يجري تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" تحديثا جديدا يوفر الوقت والمجهود على مستخدميه، حيث يتيح إرسال رسائل لأشخاص دون أن تسجل رقم الهاتف ليصبح التعامل مع التطبيق سهل وأسرع.



ويقوم التطبيق بالعمل على هذا التحديث الذي من شأنه أن يتيح للمستخدمين تبادل أرقام الاتصال من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة عن طريق كاميرا الهاتف، بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية.



وبالتالي سيتم تثبيت الاسم ورقم الهاتف في قائمة جهات اتصال الهاتف فورًا، وفي حال كنت ترغب بإضافة جهة اتصال جديدة إلى الواتساب يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، حيث سيتم إضافة الرقم تلقائيا إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف.