وفاة شخص بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة

لقى مسجل مقيم بمنطقة إفلاقه بدمنهور مصرعه بعد تناوله جرعة مخدرات زائدة، وتم العثور على جثة بداخل شقته في حالة تعفن وبها زرقة بالعين نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المدعو عادل .ع.م.34 سنة عامل بمحل أجهزة كهربائية ومقيم إفلاقة بدائرة القسم باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بأبراج شارع الجيش بدائرة القسم .





وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثه المدعو علاء .ع.م.38 سنة عاطل ومقيم بشقته بالطابق الرابع عشر بذات العنوان ( له معلومات جنائيه) مسجاه على ترابيزه بصالة الشقه وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.





وبسؤال المُبلغ قرر باكتشافه وفاة شقيقه المذكور داخل شقته والتي يقيم بها بمفرده حال زيارته له، وأضاف أن المذكور كان يتعاطى المواد المخدره وأرجع سبب وفاة لإحتمال تعاطيه جرعه زائده منها ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيًا.



