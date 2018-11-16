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أخبار العالم

القبض على أرجنتينيين يشتبه في صلتهما بحزب الله قبل قمة مجموعة العشرين

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الأمن الأرجنتينية في بيان إنه تم إلقاء القبض على مواطنين أرجنتينيين يوم الخميس للاشتباه بصلتهما بجماعة حزب الله اللبنانية قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في بوينس إيرس أواخر الشهر.

واعتقل الرجلان اللذان يبلغان من العمر 23 و25 عاما في مسكن بالعاصمة. وعثرت الشرطة على كمية من الأسلحة شملت بندقية وبندقية رش وعددا من المسدسات وغيرها.

وذكرت الشرطة أنها وجدت أدلة على السفر إلى الخارج "بالإضافة إلى أوراق هوية باللغة العربية وصورة لراية حزب الله".

ولم تحدد الشرطة طبيعة السفر أو وثائق الهوية ولم تكشف عما إذا كان الرجلان أضمرا النية لمهاجمة قمة مجموعة العشرين.

وقالت وزيرة الأمن باتريسا بولريتس يوم الخميس إن قوات الأمن متأهبة تحسبا لأي أنشطة مريبة قبل المؤتمر.
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