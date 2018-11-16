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أخبار العالم

الخارجية الإسبانية: موقفنا لم يتغير حول مشاركة رياضيي كسوفو في الأولمبياد

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
إسبانيا - صورة أرشيفية
إسبانيا - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية إن الموقف الإسباني لم يتغير تجاه مشاركة رياضيين من كوسوفو في المنافسات الأولمبية المقامة في إسبانيا.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان صادر عن السفارة الإسبانية في القاهرة: «تود وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، في ضوء البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الإسبانية عن مشاركة الرياضيين من كوسوفو في المنافسات الأولمبية في إسبانيا – أن تشير إلى أنه لم يحدث أى تغيير في الموقف الإسباني».

وأضافت: «لقد سمحت وستظل أسبانيا تقوم بتقديم التسهيلات من أجل مشاركة الرياضيين من كوسوفو في هذه المسابقات، وتمنحهم تأشيرات الدخول حين يطلبونها – طالما يتفق ذلك مع ميثاق اللجنة الأوليمبية الدولية ، كما أن أسبانيا ووفقا للبرتوكول الأوليمبى تسمح لهم بإستخدام رموزهم وشعاراتهم وأعلامهم ونشيدهم الوطنى. وستواصل في المستقبل القيام بذلك ، دون المساس بموقف أسبانيا السياسي المتمثل في عدم الاعتراف باستقلال كوسوفو».

وتابعت: «إن وزارة الخارجية والتعاون الأسبانية تنفى تماما تلك التصريحات المتكررة من قبل أحد المسئوليين الكبار باللجنة الأولمبية الدولية، التي ذكر فيها أن أسبانيا قد رفضت منح تأشيرات دخول للرياضيين كوسوفو الذين شاركوا مؤخرا في بطولة العالم للكاراتيه التى أقيمت في مدريد، فالذى حدث هو أنه لم يتقدم أحد إلى السلطات الأسبانية طالبا أية تأشيرات من أجل المشاركة فى هذا الحدث».

واختتمت البيان قائلة: «وسوف يقوم السيد وزير الخارجية الأسبانى جوزيب بوريل، برفع شكوى رسمية للجنة الأولمبية الدولية ضد هذه التصريحات والمعلومات الغير صحيحة الصادرة من أحد المسئولى الكبار للجنة الأولمبية الدولية، والتي لا أساس لها من الصحة، وسوف يقوم السيد الوزير بنقل الشعور بالضيق العميق الذى سببته هذه التصريحات للحكومة الاسبانية».
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