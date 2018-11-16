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حوادث

إصابة طفلة بحالة تسمم لتناولها حبة قمح ملوثة بمبيد حشرى

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
سيارة اسعاف - ارشيفيه
سيارة اسعاف - ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
أصيبت طفلة لم تتجاوز عامان مقيمة بقرية النخلة البحرية بمركز كفرالدواربحالة" تسمم فوسفورى"أثر تناولها حبة قمح ملوثة ببودرة مبيد حشرى خاص لحفظ الغلال وتم نقل الطفلة للمستشفى العام وتم حجزها تحت الملاحظة

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفرالدوار العام بوصول الطفله حنين .ع.خ تبلغ من العمر عامان  ومقيمه قرية النخله البحريه بدائرة المركز  مصابه [ إدعاء تسمم فسفورى ] وتم حجزها تحت الملاحظه.

وبسؤال والدتها موزه .ع.ع 36 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحيه قررت بتناول نجلتها المذكوره ( حبة قمح ملوثه ) ببودره لمبيد حشري ( خاص بحفظ الغلال ) أثناء قيامها بتخزين كميه من القمح .. ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك .

وتحرر المحضر اللازم  للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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