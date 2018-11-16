صحف الإمارات: الجامعة العربية تشيد بجهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني.. السعودية تحسم الجدل حول مقتل خاشقجي ببيان صريح.. نتنياهو يلهث لمنع ائتلافه الحكومي من السقوط.. وماي في مأزق بسبب البريكست

مصر تجدد ثقتها في نزاهة التحقيقات السعودية حول مقتل خاشقجي

بريطانيا تجهز مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف القتال في اليمن

البرلمان الأوروبي يوصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ترامب يزور ضحايا حرائق كاليفورنيا





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إشادة الجامعة العربية بجهود مصر لتحقيق التهدئة في غزة والمصالحة الفلسطينية، وتابعت ردود الأفعال على بيان النيابة السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما سلطت الضوء على مأزق رئيسة الوزراء البريطانية بسبب خلاف على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الاتحاد" تجديد مصر ثقتها الكاملة في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت وزارة الخارجية إن تلك التحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية، وأعلنت أنها تتابع باهتمام بالغ ما أعلنته السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، من نتائج التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي أظهرت جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة.وقالت صحيفة "البيان" إن مجلس الجامعة العربية أشاد بالجهود الملموسة والحثيثة التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ أمس، الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين تقديم كل الدعم لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل والمشروع دفاعًا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة.وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المتحدث باسم النيابة السعودية تلا بيانًا بشأن التحقيقات التي توصلت إليها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، حيث سرد البيان المفصل رحلة الفريق الأمني وكيفية تشكيله والمهمة التي كلف بها، ودور كل فرد فيه حتى انحراف المهمة عن دورها الذي حدد لها، وانتهائها بمقتل المواطن جمال خاشقجي. وطالب النائب العام، أمس، بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 مشتبهًا فيهم بالقضية.ونقلت "البيان" عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تأكيده أن المملكة تؤيد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، وقال الجبير للصحفيين: «نحن ندعم الحل السلمي في اليمن، وندعم جهود المبعوث الأممي للقضية اليمنية.. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم الإنساني للأشقاء في اليمن». ومن جهته، أبدى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعمه لمحادثات سلام اقترحتها الأمم المتحدة لوضع حد للمعارك، لكنه تعهد بتحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي بمعزل عن عملية السلام.وبحسب موقع "24" الإخباري، تعد بريطانيا مشروع قرار أممي جديد لتقديمه لمجلس الأمن بشأن وقف القتال في اليمن، وتعيد مسودة المشروع التأكيد على الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، ودعم جهود المبعوث الأممي، كما يشير إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين.وقالت صحيفة "الخليج" إن شابًا فلسطينيًا أصيب شاب فلسطيني بجروح، أمس، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه في منطقة (جبل المكبر) بمدينة القدس المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية طعن. وزعمت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» أن الشاب طعن أربعة ضباط إسرائيليين، قبل أن يطلق الاحتلال عليه النار ويصيبه بجروح.وأفادت صحيفة "الوطن" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدأ أمس الخميس مشاورات مع قادة الأحزاب في محاولة لإنقاذ الائتلاف الحكومي وتجنب انتخابات مبكرة غداة استقالة وزير الحرب افيجدور ليبرمان احتجاجا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.دوليًا، قالت "الإمارات اليوم" إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سعت إلى الحفاظ على منصبها عقب استقالة عدد من وزرائها، وتخطيط عدد من أعضاء حزبها للإطاحة بها بسبب مشروع الاتفاق حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه مع بروكسل هذا الأسبوع، وحاولت الدفاع عن مشروع الاتفاق على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل جلسة عاصفة في البرلمان وبعد استقالة عدد من وزرائها.وأكدت ماي أن مشروع الاتفاق المقترح هو أفضل ما يمكن لبريطانيا أن تأمل بتحقيقه عند مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، محذرة من أن البدائل الوحيدة الأخرى هي عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي.ونقلت "الخليج" عن مفوّضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم،قوله إنّ الاتحاد الأوروبي أعدّ قائمة بمنتجات أمريكية يعتزم فرض رسوم جمركية عليها إذا ما فرضت الولايات المتّحدة رسومًا مماثلة على وارداتها من السيارات الأوروبية.وأفادت "البيان" بأن مقررة البرلمان الأوروبي كاتي بيري أوصت بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تحويل نظام الحكم في تركيا أمر مخالف لمعايير كوبنهاجن الخاصة بشروط قبول العضوية، واستندت بيري في توصيتها إلى التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في تركيا، والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فضلًا عن «التراجع الحاصل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون».وبحسب موقع "24"، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى كاليفورنيا يوم غد السبت لزيارة ضحايا حرائق الغابات في الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة.