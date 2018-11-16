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فن

شاهد.. فهرية أفغان في إعلان تجاري جديد أثناء حملها

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:37 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة التركية فهرية أفغان بشخصية "نجلا" في مسلسل "الأوراق المتساقطة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إعلانها التجاري الجديد الذي صورته لصالح إحدى الماركات الشهيرة في عالم الموضة التركية.

من المعروف أن النجمة التركية فهرية أفغان حامل في الشهر الثالث من زوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت وذلك بعد عام واحد من زواجهما.

يذكر أن النجمين التركين يشكلان واحدة من أشهر قصص الحب والزواج في الوسط الفني التركي، كما يتابع قصتهما الملايين من عشاقهما في تركيا والعالم العربي.




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