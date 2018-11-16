افتتاح السوق الخيرى لزوجات الدبلوماسيين الآسيويين بالقاهرة

تنظم جميعة زوجات الدبلوماسيين الآسيويين بالقاهرة سوقها الخيرى لهذا العام، حيث يتضمن المعرض المشغولات اليدوية وباقة متنوعة من المصنوعات الجلدية وكذلك العديد من المأكولات والاطباق الاسيواية المتميزة.



وسيقدم عدد من الدول تابلوهات راقصة وعروض ثقافية للفنون الاسيواية المختلفة خلال السوق، التي تعرض معروضات السوق العديد من المنتجات اليدوية الاسيواية التى تتميز بالجمال والتفرد.



وعلى هامش السوق سوف يتم تقديم أطباق شهية لأكثر من 23 دولة آسيوية مشاركة،ح يث يشارك بمعرض هذا العام سفارات كل من دولة، أستراليا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، منغوليا، ميانمار، الفلبيين، سنغافورة، سريلانكا، وتايلاند، بنجلادش، كوريا، كازاخستان، طاجكستان، نيوزيلاندا، أوزبكستان، فلسطين، باكستان، فيتنام.



وفى ختام السوق سيكون هناك سحب على التذاكر المباعة، وسوف يتم التبرع بدخل السوق الخيرى لعدد من الجمعيات الخيرية فى مصر، كما سيتم افتتاح السوق بمشاركة سفراء آسيا وزوجاتهم وذلك يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2018 وذلك بفندق كونراد.



وجمعية زوجات الدبلوماسيين الآسيوايين قد دأبت على تنظيم السوق الخيرى منذ عام 1975 بصفة منتظمة.