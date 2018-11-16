سفير الكويت: مصر حائط الصد الأول عن الخليج.. ومكانتها مصانة

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك بمقر الوزارة.



وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمجال التنمية المحلية والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتبادل الخبرات .



ورحب وزير التنمية المحلية بالسفير الكويتى، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية الكويتية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وما تتميز به تلك العلاقات من خصوصية.



وأكد اللواء شعراوي، حرص الحكومة والوزارات والمحافظات المصرية على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين فى شتي المجالات ، مشيدًا بالتطور الكبير الذى شهدته الكويت فى كافة المجالات عبر السنوات الماضية.



وعرض الوزير دور وزارة التنمية المحلية فى عملية التنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة وكافة المحافظات ، مشيرًا إلى أهمية انتخاب المجالس المحلية والتى ستتم بعد الموافقة على قانون المحليات الذى يتم حاليًا عرضه على مجلس النواب.



من جانبه، عبر السفير محمد صالح الذويخ، عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهم بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات.



وشدد السفير محمد الذويخ على ما يكنه الشعب الكويتى من مشاعر ود أصيلة تجاه مصر وشعبها وقيادتها، معربًا عن استهجانه لأى أصوات شاردة ونشاز تحاول أن تؤثر على العلاقات المصرية الكويتية وتمس بمكانة مصر وشعبها الأصيل الذى أسهم فى نمو ونهضة الكويت وعايش معها لحظات الفرح وواجه معها التحديات الجسام واختلطت دماء الشعبين معًا عبر سنوات طويلة.



وأكد اللواء محمود شعراوى أن للكويت وشعبها مكانتهما الخاصة لدى الشعب المصرى وأن الروابط التاريخية والتفاهم السياسى والتكامل الاقتصادى ووحدة الروح والثقافة واللغة والدين أقوى بكثير من تلك الحملة التى تستهدف العلاقات الكويتية المصرية والتى لا يجب أن نلتفت إليها فى البلدين.



وخلال اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين وزير المجالس البلدية الكويتى والسيد وزير التنمية المحلية لكلا البلدين ، والعمل علي دعم التعاون فى مجال التنمية المحلية ضمن بنود أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة المقرر عقدها مطلع شهر ديسمبر القادم بالقاهرة لاسيما فيما يتعلق بتنسيق برامج مشتركة لتدريب العاملين والكوادر فى مجال التنمية المحلية وإدارة وتخطيط المدن فى البلدين للتعامل مع التحديات التى يواجهها هذا القطاع ومن خلال تبادل البرامج بين المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت وبين أكاديمية سقارة للتنمية المحلية والتدريب بمصر وصياغة برتوكول يتم ادراجه فى أعمال اللجنة المشتركة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتعاون بين الجانبين .



كما عرض السفير الكويتى خلال اللقاء لأهم الأنشطة والاستثمارات الكويتية المختلفة فى المحافظات المصرية خاصة فى منطقة إقليم قناة السويس وسيناء والتى زادت بشكل مطرد فى ظل توجيه من القيادة السياسية الكويتية بدعم التعاون مع مصر فى كافة المجالات.



وأضاف السفير الكويتي أن مصر تعتبر لنا جميعًا خط الدفاع الأول وحائط الصد عن منطقة الخليج مؤكدًا دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي بالكامل .



ووجه السفير محمد الذويخ دعوة للوزير لحضور الإحتفالية التى ستقام بمقر السفارة بالقاهرة بمناسبة الذكرى الستين لمجلة العربى الكويتية " مصر بعيون مجلة العربى " تحت رعاية ومشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتى وذلك منتصف ديسمبر القادم .



وأعرب اللواء محمود شعراوى عن تقديره للاستثمارات المهمة لدولة الكويت والمنتشرة فى العديد من المحافظات مؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات للاشقاء العرب بما يحقق الاندماج الاقتصادى وفقًا لتوجه القيادة السياسية الثابت الذى يعتبر أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى وأن دول الخليج هي نطاق جغرافى استراتيجى لمصر ، كما هو الحال بالنسبة لمصر كإمتداد استراتيجي لدول الخليج .