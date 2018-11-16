ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

وفاة شخص وإصابة العشرات في تسمم غذائي بسنغافورة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:12 ص
تسمم غذائي
تسمم غذائي
أ ش أ
لقي شخص مصرعه وأصيب حوالي 80 آخرون إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم الشهيرة في سنغافورة.

وكان المواطن ويدعى فضلي صالح 38 عاما وهو متزوج وله طفلان، قد أصيب بإعياء شديد إثر تناوله وجبة من المطعم، وظل في الرعاية المكثفة بالمستشفى، وكان ضمن 72 شخصا آخرين عانوا من مغص شديد والتهابات بالمعدة والأمعاء بعد تناول الوجبات في إحدى المناسبات التي أقيمت مؤخرا .

وذكرت وزارة الصحة ، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم طعاما من نفس المطعم ، مما جعل إجمالي عدد المصابين يصل إلى 81 شخصا، في الوقت الذي تم فيه دفن جثمان فضلي الذي توفى بسبب تناوله وجبة من المطعم الشهير.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه حتى الخامسة من مساء أمس الخميس، لا يزال هناك تسعة أشخاص في المستشفى ولكن في حالة مستقرة وخرج 37 آخرون.

وأضافت الوزارة أنه لم يحدد بعد سبب وفاة فضلي انتظارا لتقرير الطبيب الشرعي، فيما أجرت الوكالة الوطنية للبيئة مع هيئة الطب البيطري وجهات أخرى تحقيقا مشتركا في الواقعة، وقد تم إغلاق فرع المطعم .
loading...

ترشيحاتنا

ثغرة كارثية في هواتف الأيفون تهدد صورك الشخصية

الخارجية الإسبانية: موقفنا لم يتغير حول مشاركة رياضيي كسوفو في الأولمبياد

بعد عودة هيثم عرابى .. 7 صفقات مدوية لا تنساها جماهير الأهلى

وصفة طبيعية تخلصك من النمش فى 10 دقائق

وصفة طبيعية لعلاج الفطريات الجلدية

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

تمارين رياضية لكبار السن لتقوية العضلات.. فيديو

وزيرا الإنتاج الحربي والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة‎

هؤلاء اعتنقوا الإسلام في ظروف خاصة.. طيار في الجو ومغنية على تويتر

المجتمعات العمرانية: لجنة للتصالح مع 30 ألف قطعة أرض فى العبور الجديدة

صدى البلد داخل أقدم مصنع عرائس المولد بالغربية .. الصناع: أسعارنا فى متناول محدودي الدخل.. نعيش حدثا تاريخيا وعظيما فى تاريخ البشرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟