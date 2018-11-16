وفاة شخص وإصابة العشرات في تسمم غذائي بسنغافورة

لقي شخص مصرعه وأصيب حوالي 80 آخرون إثر إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم الشهيرة في سنغافورة.



وكان المواطن ويدعى فضلي صالح 38 عاما وهو متزوج وله طفلان، قد أصيب بإعياء شديد إثر تناوله وجبة من المطعم، وظل في الرعاية المكثفة بالمستشفى، وكان ضمن 72 شخصا آخرين عانوا من مغص شديد والتهابات بالمعدة والأمعاء بعد تناول الوجبات في إحدى المناسبات التي أقيمت مؤخرا .



وذكرت وزارة الصحة ، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بالتسمم الغذائي نتيجة تناولهم طعاما من نفس المطعم ، مما جعل إجمالي عدد المصابين يصل إلى 81 شخصا، في الوقت الذي تم فيه دفن جثمان فضلي الذي توفى بسبب تناوله وجبة من المطعم الشهير.



وقال متحدث باسم الوزارة إنه حتى الخامسة من مساء أمس الخميس، لا يزال هناك تسعة أشخاص في المستشفى ولكن في حالة مستقرة وخرج 37 آخرون.



وأضافت الوزارة أنه لم يحدد بعد سبب وفاة فضلي انتظارا لتقرير الطبيب الشرعي، فيما أجرت الوكالة الوطنية للبيئة مع هيئة الطب البيطري وجهات أخرى تحقيقا مشتركا في الواقعة، وقد تم إغلاق فرع المطعم .