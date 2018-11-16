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أخبار العالم

مفاجأة.. إسرائيل تعين عربيا سفيرًا لها فى أذربيجان

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:16 ص
جورج ديك سفير إسرائيل
جورج ديك سفير إسرائيل فى آذرابيجان
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، عينت للمرة الأولى في تاريخها، شابا عربيا نصرانيا، في منصب سفير إسرائيل في العاصمة الأذرية باكو.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تم تعيين جورج ديك (34 عاما) من مدينة يافا في منصب السفير فى عاصمة أذربيجان، وذلك بعد أن عمل مدة عشر سنوات كدبلوماسي في وزارة الخارجية.

ووفقا للصحيفة، شغل ديك بالسابق، منصب نائب سفير إسرائيل في نيجيريا مدة 3 سنوات، كما شغل منصب نائب سفير لمدة مماثلة في النرويج.

يشار إلى أن ديك حاصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من إسرائيل وشهادة الماجستير في القانون الدولي في جامعة فولبرايت الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن ديك هو الموظف العربي الوحيد في وزارة الخارجية، وقد شغل على مدار 3 سنوات منصب نائب سفير إسرائيل في نيجيريا، ولفترة مماثلة نائبا لسفير إسرائيل في النرويج.

وكان ديك قد شغل عام 2014 منصب المسؤول المؤقت عن سفارة إسرائيل في اوسلو، كما خطط وأدار كرئيس للممثلية ومبعوث سياسي لزيارة رسمية للرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس في حينه، وقد نال جائزة "موظف وزارة الخارجية المتميز" في تلك السنة.

يشار إلى أن ديك حاصل على درجة الماجستير في القضاء الدولي من جامعة فولبرايت، وحائز على شهادة في المحاماة في إسرائيل منذ عام 2007، حيث حصل على درجة البكالوريوس عام 2005 من المركز متعدد التخصصات في هرتسليا، وعمل لمدة سنة كمحام في قسم القضاء الدولي في وزارة الخارجية.
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