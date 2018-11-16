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اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يسلم قطع الأراضي السكنية للمصريين بالخارج..23 ديسمبر

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تقرر يوم 23 ديسمبر المقبل وحتى يوم 4 مارس المقبل، تسليم قطع الأراضى السكنية للمصريين بالخارج، وقطع الأراضى الأكثر تميزًا، بمنطقة بيت الوطن بالمدينة، لبعض المجاورات بالأحياء (الرابع – الخامس – السادس) وقطع الأراضى الأكثر تميزًا رقم (1 – 2) بمنطقة طريق السويس، موضحًا أنه على الحاجزين إحضار أصل إخطار التخصيص، وبطاقة الرقم القومى، ويكون الحضور شخصيًا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

وقال المهندس عادل النجار إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى السادس بالمنطقة (B - C) من يوم 23/12/2018 : يوم 6/1/2019، وقطع الأراضى بالحى الرابع بالمنطقة (K) من يوم 6/1/2019 : يوم 15/1/2019، والمنطقة (J) من يوم 16/1/2019 : يوم 27/1/2019، والمنطقة (I) من يوم 28/1/2019 : 6/2/2019.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا (1 – 2)، بمنطقة جنوب طريق السويس، بالمنطقة (C) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (D) من يوم 3/2/2019 : يوم 17/2/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الخامس بالمنطقة (B - D) من يوم 23/12/2018 : يوم 31/12/2018، والمنطقة (C - M) من يوم 15/1/2019 : يوم 31/1/2019، والمنطقة (O - N) من يوم 17/2/2019 : 28/2/2019، وتم تخصيص يومى 3/3/2019، و4/3/2019، لمن تخلف عن الاستلام.

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