ضبط 29 لفافة هيروين وحشيش بحوزة تشكيل عصابى بكوم حماة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات مكون من 4 عاطلين وبحوزتهم 19 لفافة لمخدر الهيروين و10 قطع حشيش.



وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة .. مفادها قيام كل من : بشير .ق.م 39 سنة ،أحمد .ف.ك26سنة ، أحمد .م.ا. 26 سنة ،هانى .ع.ز.32 سنة بتكوين تشكيل عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كوم حمادة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة كوم حماده وبحوزتهم ( 19 ) لفافه لمخدر الهيروين تزن حوالي ( 25 ) جرام ، ( 10 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 100 ) جرام ، ( 40 ) قرص مخدر ، مبلغ مالى 300 جنيهًا ، 3 هاتف محمول ، مطواه .



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار ، المبلغ المالي من متحصلات البيع ، الهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

