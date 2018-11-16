ضبط 5 عاطلين بحوزتهما مواد وأقراص مخدرة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة قبل ترويجهم بشبرا الخيمة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



كانت حملة أمنية بالقليوبية، استهدفت قسم ثان شبرا الخيمة وتمكنت من ضبط حمادة ج م، وباسم ا ح ومحمد س م عاطلين وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 55 جراما ومبلغ 200 جنيه.



كما تم ضبط ابراهيم ا أ " واحمد م ج عاطلين وبحوزتهما ( 39 ) قرصا مخدرا ومبلغ 120 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواه وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

