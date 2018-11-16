ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
محمد سمير
يستضيف منتخب مصر، نظيره التونسي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وتأهل منتخبا مصر وتونس بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، وستكون المواجهة بينهما شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة العاشرة.

ويتصدر منتخب تونس، جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره المصري (9 نقاط).

وتحظى مباريات مصر وتونس بندية كبيرة، ووافقت السلطات المصرية على حضور 50 ألف متفرج للمباراة، التي ستقام على ملعب برج العرب.


loading...

ترشيحاتنا

كلب وفي ينتظر طوال شهور عودة صديقته المتوفاة..فيديو

القضاء الفرنسي يوافق على إطلاق سراح مشروط لحفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الكويت تعلن البدء في إصلاح المقابر المتضررة من السيول

سول: الأسلحة التي اختبرتها كوريا الشمالية قد تكون طرازا جديدا من المدفعيات طويلة المدى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو

وصفة طبيعية تخلصك من النمش فى 10 دقائق

المصريون بفرنسا: رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية يستفيد منه الكبار

طريقة عمل برجر الخضار لأولادك

المجتمعات العمرانية: لجنة للتصالح مع 30 ألف قطعة أرض فى العبور الجديدة

ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 63 قتيلا

المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟