مصر تواجه تونس في مباراة حسم صراع الصدارة

يستضيف منتخب مصر، نظيره التونسي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.



وتأهل منتخبا مصر وتونس بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، وستكون المواجهة بينهما شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة العاشرة.



ويتصدر منتخب تونس، جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره المصري (9 نقاط).



وتحظى مباريات مصر وتونس بندية كبيرة، ووافقت السلطات المصرية على حضور 50 ألف متفرج للمباراة، التي ستقام على ملعب برج العرب.





