وزير الأوقاف: 2 مليار جنيه تكلفة تطوير مساكن سندوب.. صور

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن "تطوير مساكن سندوب بالدقهلية يحسب للقوات المسلحة ولولا تدخلها فى ذلك ما كنا ننتهي منها الآن فهى طفرة رائعة أثلجت الصدور".



جاء ذلك أثناء كلمة ألقاها داخل القاعة الصغرى بديوان محافظة الدقهلية وبحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وعددا من الائمه ورجال الدين.



وأضاف "جمعة"، أن تكلفة تطوير جميع مساكن سندوب تقترب من 2 مليار و255 مليون جنيه، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتنفيذ المشروع كاملا من ميزانية القوات المسلحة خاصة أن فيه شقا اجتماعيا وإنسانيا للعديد من الأسر.