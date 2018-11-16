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حوادث

ضبط هارب من 75 حكما قضائيا وآخرين فى 10 سنوات سجن بالقليوبية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:14 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص هاربين من السجن وأحكام قضائية مختلفة بمركز الخانكة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط محمد ا ع " سائق والمطلوب التنفيذ عيه في ( 75 ) حكم حبس ( محاجر – اتلاف )

كما تم ضبط محمد ي ح عاطل والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 4831 جنايات مركز شبين القناطر – قتل عمد، الحكم 5 سنوات وضبط احمد م م " عامل والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 8514 جنايات مركز بنها – سرقة بالإكراه ، الحكم 5 سنوات وتولت النيابة التحقيق
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