ضبط هارب من 75 حكما قضائيا وآخرين فى 10 سنوات سجن بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص هاربين من السجن وأحكام قضائية مختلفة بمركز الخانكة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط محمد ا ع " سائق والمطلوب التنفيذ عيه في ( 75 ) حكم حبس ( محاجر – اتلاف )



كما تم ضبط محمد ي ح عاطل والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 4831 جنايات مركز شبين القناطر – قتل عمد، الحكم 5 سنوات وضبط احمد م م " عامل والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 8514 جنايات مركز بنها – سرقة بالإكراه ، الحكم 5 سنوات وتولت النيابة التحقيق

