ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالقناطر الخيرية وبحوزتهم حشيش وهيروين وبانجو مخدر وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط كل من "كمال ع ع " عاطل و"محمد ع ع " عاطل والسابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات – سرقة مسكن ) وذلك حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم كميه من نبات البانجو المخدر تزن 250 جراما وكمية من الحشيش المخدر تزن 560 جراما وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 6000 جنيه.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم وتولت النيابة التحقيق.



