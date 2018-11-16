هل فيس بوك مصدرك الوحيد للحصول على المعلومة؟..ِشاهد رد المصريين

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية لميس سلام تقرير من الشارع المصرى لمعرفة رأى المواطنين فى مصدر الحصول على المعلومات الصحية، وهل الفيسبوك مصدرك الوحيد للحصول على المعلومة؟



وقالت إحدى السيدات خلال التقرير إنها تحصل على جميع المعلومات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، وفيس بوك.



وفى نفس السياق قال مواطن آخر إن جوجل هو أفضل دليل لمعرفة صحة الخبر، وكشف مواطن آخر أن الفيس أصبح المصدر الأسرع للحصول على المعلومات.



وكشفت سيدة خلال التقرير« كل المعلومات اللى على الفيس بتكون غلط لكن الخبر الصح اللى بيكون فى الجرائد» .

