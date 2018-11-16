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أخبار العالم

مظاهرات عارمة بـ إسرائيل تطالب نتنياهو بالاستقالة.. صور

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
مظاهرات فى إسرائيل
مظاهرات فى إسرائيل
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية أن متظاهرين في تل أبيب طالبوا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة من منصبه، محتجين على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وعلى تعامل الحكومة مع التصعيد المتكرر في هذه الجبهة.

وجاءت هذه المظاهرة بالتزامن مع لقاء بين نتنياهو ورؤساء سلطات محلية في جنوب البلاد.

وقالت "يديعوت احرونوت" إن أكثر من 1000 شخص شاركوا في المظاهرة، غالبيتهم من سكان البلدات الاستيطانية المحيطة بقطاع غزة، المعروفة باسم "غلاف غزة".

وهتف المتظاهرون، الذين أغلقوا تقاطع طرق مركز في تل أبيب، بأنه "لسنا مواطنين من الدرجة الثانية."

وينظم مستوطنو "غلاف غزة" مظاهرات احتجاجية ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية في مناطق مختلفة، منذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بوساطة مصر.
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