جولات تعريفية لوكيل الصحة بالأقصر لمبادرة القضاء على فيروس سي

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، جولاتها التعريفية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، التي ستستمر في محافظة الأقصر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى يناير ٢٠١٩.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أن الجولات بدأت في مركز القرنة بحضور رئيس مجلس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، والنائب محمد يس، وبتواجد عدد كبير من الأهالي والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



