نيفين جامع: الشباب ركيزة أساسية للدولة في المستقبل.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الدولة أنشأت الجهاز حرصًا منها على توفير فرص عمل من خلال إقامة المشروعات بمختلف أشكالها.



وأضافت نيفين جامع خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية النيل للأخبار اليوم، الجمعة، أن الشباب هم أهم فئة يهتم بها الجهاز، حيث هم الداعم والركيزة الأساسية للدولة في المستقبل، وبالتالي نعمل على تحويل أحلامهم إلى حقيقة.



وأشارت إلى أنهم يعملون على تأهيل صاحب المشروع نفسه وليس تمويل المشروع فقط، مشيرة إلى أنهم يقدمون المتابعة الدورية للمشاريع التي تم إقامتها، ومساعدة أصحابها على تسويقها.

