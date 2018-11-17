ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزير الآثار يفتتح الجناح الشرقي بمتحف التحرير بعد تطويره..الاثنين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار الإثنين المقبل الجناح الشرقي بالدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير بعد تطويره بمجموعة (تويا ويويا)، وذلك في إطار احتفال الوزارة بمرور 116 عاما على افتتاح المتحف.

تضم مجموعة (تويا ويويا) - أجداد الملك إخناتون- أكثر من 200 قطعة، سيتم عرضها بالمتحف بدلا من مجموعة توت عنخ آمون خاصة بعد نقل ما يقرب من 4400 قطعة منها إلى المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه عام 2020.

.واكتشف المجموعة عالم الآثار الأمريكي ثيودور ديفز، عام ١٩٠٥، في مقبرتهما بوادي الملوك بالأقصر، وهما والدا الملكة "تى" زوجة الملك أمنحتب الثالث، والد الملك "إخناتون".

وكان "يويا" من كبار الموظفين في عصر الملك تحتمس الرابع، حيث كان مشرفًا على ماشية الإله مين، وكانت "تويا" كاهنة الآلهة آمون، وحتحور، ومين فى أخميم.

ومقبرة "يويا وتويا" تم نحتها في وادي الملوك الذي كان يقتصر على مقابر الملوك، ولكن سمح بنحت مقبرتهما به نظرا لأهميتهما الاجتماعية، وقد استطاع لصوص المقابر في العصور القديمة الوصول إليها، ولكن وُجد بها الكثير من الكنوز، ويبلغ عدد المجموعة حوالي ٢٠٠ قطعة، وعثر بداخلها على توابيت داخلية وخارجية المومياوتين اللتين لم تعرضا من قبل.

كما عثر داخل المقبرة على بردية بطول ٢٠ مترا مما يعطيها أفضلية على كل البرديات التى عرضت سابقا، وهي من البرديات الجنائزية، التي سجل فيها "يويا وتويا" دعواتهما، وهي تخضع لترميم دقيق حاليا تجهيزا لعرضها لأول مرة، في فاترينة عرض خاصة بها بنفس طول البردية.
loading...

ترشيحاتنا

خطة جديدة للقضاء على أزمة عجز الفصول.. التعليم تعلن عن شراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية.. ونواب: الأزمة تنتهي خلال 3 سنوات.. ونحتاج لبناء 52 ألف فصل

المنتخب السعودي للسلة رجال يتوج بلقب البطولة العربية

توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

تعرف على هدية الرئيس الروسى بوتين في كازاخستان.. فيديو

شاهد.. المغرب يهزم الكاميرون لأول مرة في التاريخ

شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

مصدر أمني: السرقة وراء مقتل زوجين داخل شقتهما بالدقهلية

نائبة: نفتقد لإعلام مضاد يواجه الفكر المتطرف

بدون ضرب .. طريقة عمل فوم النسكافيه في المنزل بسهولة

دراسة صادمة: غبار صحاري الدول العربية يدمر جليد الهيمالايا

خناقة على الهواء بين برلماني وداعية بسبب الاحتفال بالمولد النبوي

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟