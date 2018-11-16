علي معلول يواصل تدريباته التأهيلية بجيم الأهلي

واصل التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وأدى اللاعب جلسة في «الجيم»، أعقبها تدريبات الجري حول الملعب، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.



كما عقد اللاعب جلسة مع خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني من أجل الاطمئنان على برنامجه التأهيلي.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.